Політика Литва спростувала інформацію про перекидання 360 тисяч російський військових в білорусь

2025-12-18 09:38

Публікації іноземних ЗМІ про "360 тисяч російських солдатів, дислокованих на території Білорусі", не відповідають дійсності. Про це повідомило балтійське видання Delfi, посилаючись на литовську розвідку й армію.

"В інтернеті поширюється інформація, опублікована закордонним ЗМІ, про нібито розміщені в Білорусі більш ніж 300 тисяч російських військовослужбовців, які готові будь-якої миті напасти на НАТО. Словом, нічого навіть трохи подібного в Білорусі нема", - наголошує армія Литви.

Російські сили "зосереджені в Україні, російські сили не розгорнуті біля кордонів Литви чи кордонів сусідніх країн НАТО", наголосили військові.

За даними Другого департаменту оперативних служб (ВДОС) та Міністерства оборони Литви, Росія нині розмістила в Білорусі кілька тисяч військовослужбовців.

У ВДОС також стверджують, що Росія не має можливості для масштабного розгортання військ у Білорусі в найближчому майбутньому, бо всі її зусилля зосереджені на продовженні військової агресії проти України.

Нагадаємо, раніше білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що нібито зупинить запуски метеорологічних аеростатів на територію Литви.