ВІЙНА В Україні ЗСУ вдалося зупинити просування та оточити ворога в районі Добропілля на Донеччині

2025-09-01 10:27

Силам оборони вдалося зупинити просування росіян в районі Добропілля на Донеччині. Окремі групи окупантів відрізані від постачання. Про це повідомив речник ОСУВ Дніпро Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

"Були відсічені ті дві "клешні", які вони намагаються туди тягнути», - сказав Трегубов.

Водночас він зазначив, що в посадках ще залишаються групи росіян, але, оскільки вони відрізані від решти угрупування та постачання, їхнє перебування там - питання часу.

 Також Трегубов повідомив, що ЗСУ відкинули росіян від Куп'янська і звільнили село Мирне в Харківській області.

