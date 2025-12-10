Спорт Екс-чемпіон світу Тайсон Ф’юрі прозоро натякнув на можливе повернення

2025-12-10 12:37

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі, який, за чутками, знову завершив свою професійну кар’єру, зробив заяву в соціальних мережах.

На своїй сторінці в Instagram британський боксер опублікував повідомлення, в якому повідомив про свої плани на наступний рік і натякнув на можливе повернення.

"Король повинен повернутися на свій трон. Існує довга і самотня дорога, якою можу пройти лише я, але після важких і тяжких боїв мене чекає безсмертя.

Боги борються з єдиною армією. Битву виграв понад дві тисячі років тому чоловік на ім’я Ісус. На честь його святого імені я рухаюся вперед. 2026", - зазначив Ф’юрі.