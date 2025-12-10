Спорт Екс-чемпіон світу Тайсон Ф’юрі прозоро натякнув на можливе повернення

2025-12-10 12:37

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі, який, за чутками, знову завершив свою професійну кар’єру, зробив заяву в соціальних мережах.

На своїй сторінці в Instagram британський боксер опублікував повідомлення, в якому повідомив про свої плани на наступний рік і натякнув на можливе повернення.

"Король повинен повернутися на свій трон. Існує довга і самотня дорога, якою можу пройти лише я, але після важких і тяжких боїв мене чекає безсмертя.

Боги борються з єдиною армією. Битву виграв понад дві тисячі років тому чоловік на ім’я Ісус. На честь його святого імені я рухаюся вперед. 2026", - зазначив Ф’юрі.

subscriber subscriber

Еще по теме

Повернутися до місць постійного проживання планують лише 7% внутрішньо переміщених українців

2025-08-05 16:38

Тайсон Ф’юрі відреагував на повернення свого принципового супротивника Деонтея Вайлдера на ринг

2025-07-05 12:30

Президент Всесвітньої боксерської ради оцінив вірогідність повернення у великий бокс Тайсона Ф’юрі

2025-06-30 14:39

Грузинський легіон спростував фейк про повернення бійців до Грузії через протести у Тбілісі

2024-12-04 10:29

Еще новости в разделе "Спорт"

Вперше в історії одразу чотири українки зіграють на Australian Open-2026

2025-12-10 14:40

Екс-чемпіон світу Тайсон Ф’юрі прозоро натякнув на можливе повернення

2025-12-10 12:37

Зірковий вінгер Сантоса Неймар озвучив своє рішення щодо майбутнього в клубі

2025-12-10 09:37

Легенда МЮ Вейн Руні заявив, що своїм скандалом Салах зруйнував все, чого досягнув у Ліверпулі

2025-12-09 09:36
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Вперше в історії одразу чотири українки зіграють на Australian Open-2026 2025-12-10 14:40
Екс-чемпіон світу Тайсон Ф’юрі прозоро натякнув на можливе повернення 2025-12-10 12:37
Зірковий вінгер Сантоса Неймар озвучив своє рішення щодо майбутнього в клубі 2025-12-10 09:37
Легенда МЮ Вейн Руні заявив, що своїм скандалом Салах зруйнував все, чого досягнув у Ліверпулі 2025-12-09 09:36