Держприкордонна служба спростувала інформацію про нібито масовий виїзд українців за кордон

2025-12-10 13:33

У Держприкордонній службі спростували інформацію про нібито масовий виїзд українців за кордон. Статистика свідчить про зниження пасажиропотоку та перевагу в’їзду в Україну в окремі місяці. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі ТВ.

"За останній час пасажиропотік суттєво знизився, а якщо розглядати так по місяцях, то є перевага і на в'їзд, і суттєво, це зокрема протягом липня-серпня", - зазначив він.

За словами Демченко, у вересні перевага була на виїзд із країни, у жовтні динаміка зрівнялася до співвідношення 50 на 50, а в листопаді знову спостерігалася перевага на в’їзд. Це стосується передусім громадян України, які становлять близько 85% від загального пасажиропотоку.

Він пояснив, що загальна динаміка протягом осінніх місяців знижувалася. Зараз, за його словами, пасажиропотік є найменшим за останні три місяці.

"У будні дні перетинає кордон близько 70 тисяч громадян, це сукупно в обох напрямках. У вихідні зараз пасажиропотік коливається на рівні не більше 90 тисяч перетинів, хоча ще місяць тому, наприклад, навіть у вихідні, пасажиропотік переважав за 90 тисяч перетинів кордону", - повідомив речник ДПСУ.

Демченко додав, що зростання руху на кордоні традиційно очікується під час новорічно-різдвяного періоду, ймовірно ближче до 20-х чисел грудня.