Політика Сполучені Штати вперше відкрито визнали, що готують повну модернізацію своєї ядерної тріади

2025-12-10 16:47

Сполучені Штати мають намір модернізувати свою ядерну тріаду. Про це заявив міністр війни США Піт Гегсет, виступаючи на Форумі з національної оборони імені Рональда Рейгана.

Гегсет акцентував, що модернізація має забезпечити додаткові інструменти "для підтримки стримування та управління ескалацією".

За словами міністра, Вашингтон постає перед викликами з боку "двох інших великих ядерних держав" і має намір проводити випробування як ядерних боєзарядів, так і їхніх носіїв "на рівні з іншими".

Наприкінці жовтня на росії оголосиила про завершення "вирішальних випробувань" міжконтинентальної крилатої ракети. Своєю чергою, Трамп назвав ці заяви "недоречними", зазначивши, що москві варто було б зосередитися на завершенні війни проти України. 

Згодом президент США доручив Пентагону негайно розпочати підготовку до ядерних випробувань. Як зазначало Reuters, останнє таке випробування Вашингтон проводив у 1992 році. Гегсет заявив, що відновлення випробувань - це "дуже відповідальний спосіб" стратгеії стримування, уточнивши, що Пентагон працюватиме спільно з Міністерством енергетики.

