Правоохоронці ліквідували підпільне виробництво тютюну, яке діяло у Хмельницькій, Київській та Одеській областях

Правоохоронці ліквідували підпільне виробництво тютюну на понад 25 млн грн, яке діяло у Хмельницькій, Київській та Одеській областях. Про це інформує Офіс генпрокурора.
За даними слідства, група осіб організувала повний цикл нелегального виробництва тютюну - від вирощування та збору рослин до ферментації, подрібнення й реалізації. Для прикриття діяльності використовували реквізити підконтрольного підприємства.
Незаконне виробництво діяло у Хмельницькій, Київській та Одеській областях, а готову продукцію у промислових масштабах збували по всій території України.
Під час санкціонованих обшуків за місцями виготовлення, зберігання та збуту вилучено:
Також виявлено майже 70 га земель з незібраним урожаєм.
Орієнтовна вартість вилученого - понад 25 млн грн.
Наразі вирішується питання про призначення експертиз та накладення арешту на вилучене майно.