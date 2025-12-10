Життя Правоохоронці ліквідували підпільне виробництво тютюну, яке діяло у Хмельницькій, Київській та Одеській областях

2025-12-10 08:25

Правоохоронці ліквідували підпільне виробництво тютюну на понад 25 млн грн, яке діяло у Хмельницькій, Київській та Одеській областях. Про це інформує Офіс генпрокурора.

За даними слідства, група осіб організувала повний цикл нелегального виробництва тютюну - від вирощування та збору рослин до ферментації, подрібнення й реалізації. Для прикриття діяльності використовували реквізити підконтрольного підприємства.

 Незаконне виробництво діяло у Хмельницькій, Київській та Одеській областях, а готову продукцію у промислових масштабах збували по всій території України.

Під час санкціонованих обшуків за місцями виготовлення, зберігання та збуту вилучено:

  • близько 45 тонн листя та готового до реалізації тютюну,
  • понад 75 тонн зібраних рослин,
  • обладнання для виробництва,
  • 252 тис. грн готівкою.

Також виявлено майже 70 га земель з незібраним урожаєм.

Орієнтовна вартість вилученого - понад 25 млн грн.

Наразі вирішується питання про призначення експертиз та накладення арешту на вилучене майно.

