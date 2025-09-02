Спорт Промоутер Ентоні Джошуа назвав потенційних суперників екс-чемпіона у надважкій вазі

2025-09-02 14:45

Едді Гірн, промоутер колишнього чемпіона у надважкій вазі Ентоні Джошуа, прокоментував плани свого підопічного.

Представник британського боксера розповів, з ким той може провести бій, повернувшись у ринг після травми та операції.

"Нам потрібен суперник з топ-15. Це не буде поєдинок з Ф'юрі, Усиком або Дюбуа - не хтось з топових бійців. Нам потрібен той, з ким Джошуа зможе повернутися в конкурентний поєдинок після більш ніж річної паузи і підготуватися до, можливо, останнього великого шансу".

Поразка на цьому етапі його кар'єри буде руйнівною для цих планів. Тому ми маємо зробити все правильно", - наводить слова Гірна Sky Sports.