Спорт Промоутер Александра Усика призвал болельщиков прекратить травлю Фьюри

2023-04-07 17:32

Прекратить травлю Тайсона Фьюри и поддержать его. С таким призывом обратился к болельщикам бокса Александр Красюк.

Промоутер украинского чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александра Усика, напомнил, что у британца большая семья которую нужно кормить.

"На Тайсона сейчас оказывается большое давление, и я хочу воспользоваться возможностью, чтобы обратиться к болельщикам – перестаньте ненавидеть Тайсона Фьюри. Он такой же человек, как и все мы. У него есть право решать, что делать, а что нет. Он чемпион и имеет право делать выбор. Мы не можем его осуждать за это.

Мы также должны понимать, что у него есть семья, шестеро детей, и он ждет седьмого ребенка. Его родные не должны страдать, потому что он не получил бесспорный бой. Так что давайте приложим все усилия, чтобы поддержать Фьюри", - цитирует Красюка boxing-social.