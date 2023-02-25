ВОЙНА В Украине Бой Усик - Фьюри: промоутер назвал дату и место

2023-02-25 22:00

Промоутер Александр Красюк сообщил, что бой Александра Усика и Тайсона Фьюри пройдет в Лондоне 29 апреля. Об этом информирует BoxOffice.

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“Мы действительно уже сейчас планируем этот поединок в Лондоне на „Уэмбли“. Забронирован стадион на 29 апреля специально для этого мероприятия. И действительно мы планировали организовать этот поединок в Саудовской Аравии. Но сложились обстоятельства таким образом, что из-за каких-то сложностей, вполне возможно, финансовых, вполне возможно, организационных. Но саудиты нам не подтверждают дату 29 апреля. Они говорят о своей готовности организовать этот поединок осенью. А это невозможно. Потому что Усик дрался летом, в августе. Ему нужен поединок, он уже в тренировочном лагере”, — сказал Красюк.

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