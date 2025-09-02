Спорт Зірковий форвард Алексіс Санчес близький до переходу в Севілью

2025-09-02 12:27

Алексіс Санчес знайшов новий клуб - форвард близький до переходу в Севілью, повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що колишній нападник Арсеналу та Манчестер Юнайтед, який останнім часом виступав за Удінезе, узгодив умови контракту з іспанським клубом.

За інформацією джерела, Севілья та Удінезе досягли домовленості щодо трансферу 36-річного чилійця, хоча сума угоди не розголошується.

Санчес погодив однорічний контракт, і очікується, що угоду буде підписано вже сьогодні після проходження медичного огляду.

Нагадаємо, що за Удінезе Алексіс провів лише 13 матчів, у яких не відзначився жодною результативною дією.

