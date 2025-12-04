Спорт Роберт Левандовські поставив історичний антирекорд Барселони за нереалізуваними два пенальті

2025-12-04 09:38

Роберт Левандовські став першим футболістом Барселони, якому не вдалося реалізувати два пенальті в одному сезоні за всю історію іспанського чемпіонату.

Зазначається, що зірковий поляк не зумів забити в матчі 8-го туру проти Севільї - тоді гра закінчилася перемогою Севільї з рахунком 4:1, а також в зустрічі 19-го туру проти мадридського Атлетіко, де три очки отримала Барселона, вигравши 3:1.

У цьому сезоні Левандовські забив 8 голів у 12 матчах Ла Ліги, а також віддав одну результативну передачу. Після перемоги над Атлетіко Барселона перебуває на першому місці в чемпіонаті Іспанії з 37 очками в активі.