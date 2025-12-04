Спорт Роберт Левандовські поставив історичний антирекорд Барселони за нереалізуваними два пенальті

2025-12-04 09:38

Роберт Левандовські став першим футболістом Барселони, якому не вдалося реалізувати два пенальті в одному сезоні за всю історію іспанського чемпіонату.

Зазначається, що зірковий поляк не зумів забити в матчі 8-го туру проти Севільї - тоді гра закінчилася перемогою Севільї з рахунком 4:1, а також в зустрічі 19-го туру проти мадридського Атлетіко, де три очки отримала Барселона, вигравши 3:1.

У цьому сезоні Левандовські забив 8 голів у 12 матчах Ла Ліги, а також віддав одну результативну передачу. Після перемоги над Атлетіко Барселона перебуває на першому місці в чемпіонаті Іспанії з 37 очками в активі.

subscriber subscriber

Еще по теме

Роберт Левандовський фактично визнав, що перестав забивати заради економії грошей Барселони

2025-11-25 14:44

31-річний захисник Самюель Умтіті вперше серйозно заговорив про завершення кар'єри

2025-09-05 12:29

Рафинья остается в Барселоне до лета 2028 года - новый контракт уже готов

2025-05-23 13:30

"Турецкий Месси" из Ювентуса установил антирекорд чемпионата Италии

2025-04-29 13:35

Еще новости в разделе "Спорт"

Роберт Левандовські поставив історичний антирекорд Барселони за нереалізуваними два пенальті

2025-12-04 09:38

Олександр Усик прокоментував перемогу володаря титулу WBO Фабіо Вордлі над Джозефом Паркером

2025-12-03 10:29

Ділліан Вайт оголосив, що бажає провести поєдинок із Дереком Чісорою

2025-12-02 13:33

Чемпіон світу Олександр Усик приїхав до Таїланду для участі в щорічній боксерській конвенції WBC

2025-12-02 09:36
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Роберт Левандовські поставив історичний антирекорд Барселони за нереалізуваними два пенальті 2025-12-04 09:38
Олександр Усик прокоментував перемогу володаря титулу WBO Фабіо Вордлі над Джозефом Паркером 2025-12-03 10:29
Ділліан Вайт оголосив, що бажає провести поєдинок із Дереком Чісорою 2025-12-02 13:33
Чемпіон світу Олександр Усик приїхав до Таїланду для участі в щорічній боксерській конвенції WBC 2025-12-02 09:36