Спорт 31-річний захисник Самюель Умтіті вперше серйозно заговорив про завершення кар'єри

2025-09-05 12:29

Французький захисник Самюель Умтіті серйозно розмірковує над завершенням кар'єри, повідомляє L'Équipe.

Зазначається, що наразі 31-річний футболіст перебуває у статусі вільного агента після завершення контракту з Ліллем. Востаннє Умтіті виходив на поле ще у січні 2024 року - численні травми заважали йому повноцінно грати.

Ще після двох операцій на коліні футболіст почав замислюватися про завершення кар'єри. За інформацією джерела, якщо Умтіті не знайде новий клуб до 10 вересня, він, найімовірніше, оголосить про припинення професійних виступів.