Политика Укроборонпром создает совместное с США предприятие по обслуживанию военной техники

2024-06-14 18:28

Укроборонпром и американская компания Amentum Services планируют создать совместное предприятие. Речь идет о потенциальном сотрудничестве по восстановлению и обслуживанию техники американского производства. Об этом сообщает сайт Укроборонпрома.

Представители американской компании ранее уже посетили предприятия Укроборонпрома, оценили их возможности, техническую базу и потенциал.

Украинские оружейники ждут от новых партнеров помощи по вопросам технической документации, оборудования и запчастей, которые пригодятся во время ремонта и техобслуживания боевых бронированных машин производства США.

Меморандум подписал генеральный директор АО Украинская оборонная промышленность Герман Сметанин и президент по исполнительным операциям подразделения критических миссий Джо Данавей Amentum Services, Inc.

На подписании Меморандума присутствовали министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин и специальный представитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер.