Політика Прем'єр Словаччини Фіцо попросив НАТО посилити систему протиповітряної оборони країни

2025-11-21 13:38

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо попросив генсека НАТО Марка Рютте посилити систему протиповітряної оборони країни. Про це йдеться у заяві за підсумками зустрічі, опублікованій на сайті словацького уряду.

В останні роки Словаччина, як нагадують ЗМІ, прагнучи зміцнити систему ППО, придбала ізраїльські системи захисту, а також винищувачі F-16.

Також на зустрічі з Рютте Фіцо повторив, що уряд Словаччини не здійснюватиме прямих поставок летальних озброєнь в Україну, за винятком дозволу на комерційні контракти, і продовжуватиме надавати країні гуманітарну допомогу.

Раніше Politico повідомляло, що приватні словацькі компанії з виробництва озброєнь продовжують постачання до України, незважаючи на те, що Фіцо оголосив про їхнє припинення.

"Ми вступили до ЄС, тому що поділяємо з ними спільні цінності, у тому числі пошану до вільного ринку. Тому накладати обмеження на підприємства оборонної промисловості було б з нашого боку вельми лицемірним", - зазначив заступник міністра оборони Словаччини Ігор Меліхер, додавши, що продовження поставок зброї немає.

 

