Світ У Польщі стартує пілотна програма загальнонаціональних оборонних навчань wGotowości

2025-11-08 08:28

У Польщі 22 листопада стартує пілотна програма загальнонаціональних оборонних навчань wGotowości, у межах якої кожен охочий зможе пройти базову підготовку з безпеки. Про це повідомив міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш, інформує RMF24.

Пілот триватиме до 14 грудня, і участь у ньому зможуть взяти повнолітні громадяни Польщі - загалом планується підготувати до 25 тисяч осіб. Наступного року Міноборони країни має намір охопити навчаннями близько 400 тисяч громадян.

Програма передбачає курси з безпеки, виживання, надання медичної допомоги та кібербезпеки. Записатися можна через застосунок mObywatel. Навчання проходитимуть у вихідні, зазвичай триватимуть один день і проводитимуться по всій країні.

Програму реалізовуватимуть 132 підрозділи, переважно на базі Сил територіальної оборони, за участі Оперативного командування Збройних сил. Косіняк-Камиш запевнив, що програма досягне повної готовності на початку наступного року.

"Наступного, 2026 року, ми підготуємо загалом близько 400 тисяч осіб: індивідуально, в групах, в рамках програми "Освіта з армією", в рамках підготовки резерву та добровільної базової військової служби", - зазначив заступник міністра національної оборони Цезарій Томчик.

Як наголошують у Міноборони, участь у навчаннях не є військовою службою й не передбачає складання присяги чи зарахування до резерву.

 

