Політика До кінця року Україна отримає від Великої Британії ще понад 100 тисяч безпілотників

2025-10-18 14:36

До кінця поточного року Україна отримає від Великої Британії понад 100 тис. безпілотників. Про це сказав очільник британського Міноборони Джон Гілі в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми нарощуємо виробництво дронів для України, постачаючи понад 100 тис. безпілотників цього року, та спільно з Україною будуємо нові, вдосконалені безпілотники-перехоплювачі. Путін прагне випробувати, розділити, відволікти. Країни НАТО активізуються, щоб стримувати, щоб об'єднатися, сильніші разом, ніж будь-коли" – заявиви він.

Гілі наголосив, що Британія "посилить відповідь на агресію Росії".

"Вторгнення Путіна на територію НАТО є безрозсудними, небезпечними та абсолютно неприйнятними. Навмисні вони чи ні, Путін спостерігає за тим, що ми робимо. І Путін не повинен сумніватися. Якщо НАТО буде під загрозою, ми діятимемо. І ми повинні протистояти його ескалації нашою силою. І тому сьогодні ми разом активізуємося", - запевнив Гілі.

Він також анонсував, що Велика Британія продовжить свої зобов'язання щодо місії НАТО Східний вартовий, що означає, що "британські літаки продовжуватимуть літати над Польщею до кінця року".

 

