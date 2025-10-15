Спорт Голкіпер збірної Англії Джордан Пікфорд продовжить свою угоду з Евертоном ще на 4 роки

2025-10-15 12:30

Голкіпер збірної Англії Джордан Пікфорд продовжить свою угоду з Евертоном. Про це повідомляє Sky Sports News.

Згідно з даними джерела, 31-річний воротар укладе новий контракт з "ірисками" на термін чотири роки.

Вказується, що англієць має підписати нову угоду до зустрічі Евертона з Манчестер Сіті. Нагадаємо, що цей матч запланований на 18 жовтня.

Пікфорд прийшов в Евертон у 2017 році, а його поточний контракт діє до 2027 року. У цьому сезоні голкіпер зіграв у семи поєдинках АПЛ, у яких пропустив 7 голів і двічі завершив зустрічі з "сухим" результатом.

Минулого сезону Джордан Пікфорд побив 59-річний рекорд воротарів збірної Англії, провів вісім матчів поспіль без пропущених голів. 

