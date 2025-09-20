Політика Німеччина назвала головну перешкоду для найшвидшого завершення війни в Україні

2025-09-20 16:45

Німеччина наполягає на справедливому мирі для України. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, передає Reuters.

Він наголосив, що війна проти України має припинитися. Однак є побоювання, що вона не закінчиться швидко.

Мирна угода у війні проти України не може бути досягнута, якщо від неї вимагають жертвувати політичним суверенітетом і територіальною цілісностю країни, підкреслив голова німецького уряду.

"Нав'язаний мир, світ без свободи, тільки надихне Путіна шукати свою наступну ціль", - зауважив Мерц під час виступу в Бундестазі.

росія продовжує політику диверсії та перевірки кордонів, порушуючи повітряний простір Польщі та Румунії, зазначив канцлер ФРН.