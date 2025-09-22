Політика Трамп може розпочати нову війну в Афганістані, щоб повернути США контроль над базою Баграм

2025-09-22 11:33

Президент США пригрозив Афганістану тяжкими наслідками, якщо контроль над базою не буде повернуто Сполученим Штатам. У соціальних мережах він наголосив, що "дуже погані речі" можуть трапитися, якщо база, побудована американцями, не повернеться під їхнє управління.

"Якщо Афганістан не поверне авіабазу Баграм тим, хто її збудував - Сполученим Штатам Америки, трапляться ДУЖЕ ПОГАНІ РЕЧІ!!!, - написав президент США Дональд Трамп.

Історія авіабази Баграм розпочалася ще у 1950-х роках, коли її збудували за радянської підтримки. Під час окупації Афганістану СРСР використовував Баграм як ключову точку для розміщення військ і авіації. Після виходу радянських військ база перейшла до афганської влади, хоча за роки конфліктів її інфраструктура значно пошкодилася.

У 2001 році, після втручання США та їх союзників в Афганістан, Баграм став головною опорною базою американських військ. За фінансування Сполучених Штатів її модернізували та розширили, зокрема у 2006 році тут була побудована нова злітно-посадкова смуга довжиною майже 3500 метрів.

Важливість Баграма для США очевидна, адже ця база довгий час служила для стратегічних операцій в регіоні. Критика виведення американських військ з Афганістану, рішення про яке приймав Дональд Трамп ще у 2020 році, і подальші дії адміністрації Байдена викликали чимало суперечок. Хоча Джо Байден переніс остаточну дату завершення виведення на кінець серпня 2021 року, він дотримувався загального плану попередника.