ВОЙНА В Украине Втрати рф в Україні вдесятеро перевищують радянські в Афганістані

2023-11-07 14:32

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний зізнався у тому, що він назвав «помилкою», коли, оцінюючи підсумки українського літнього контрнаступу 2023 року, сказав, що мав надію, що великі втрати російських загарбників в Україні, мали б зупинити московію і наблизити кінець війни.

«Це була моя помилка. росія втратила принаймні 150 тисяч вбитими. В будь-якій інші країні це зупинило б війну», - сказав генерал Залужний кореспондентові журналу Economist.

За даними генерального штабу ЗСУ загальні бойові втрати особового складу російської армії в Україні за період з 24 лютого 2022 до 5 листопада 2023 сягнули понад 305 тис.

Сторонні цифри схожі з українськими. Газета New York Times, посилаючись на оцінки американської розвідки, у серпні 2023, писала, що російські втрати становили 120 тис. вбитими та 170-180 тис. пораненими.

Згідно з тими американськими оцінками російські втрати принаймні вдвічі перевищували оцінки українських втрат: можливо 70 тис. загиблих і 100-120 тис.

Генерал Валерій Залужний зауважив, що втрати росіян в Україні, навіть якщо вони вдвічі більші, напевне є недостатніми для перемоги над ворогом, який має приблизно втричі більші людські ресурси.

Станом на сьогодні ворог вже має понад 300 тисяч загиблих вояків, та щодня на "концерт кобзона" прямують ще близько тисячі рашистів.