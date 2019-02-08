Мир Зачем Трамп захотел провести встречу с Ким Чен Ыном именно во Вьетнаме

2019-02-08 08:37 171

Вьетнам наращивает влияние не только в Азии

Игорь ШЕВЫРЕВ

США и Северная Корея проведут свой второй саммит во Вьетнаме. Как уже отмечалось, встреча Трампа и Кима состоится в курортном Дананге.

Накануне Белый дом также определился с конкретной датой саммита: 27-28 февраля.

Вьетнамский саммит США и КНДР станет поворотным моментом в урегулировании ситуации на Корейском полуострове, переходом от декларированных намерений к конкретным действиям по денуклеаризации. И этот поворотный момент в конфликте, который затянулся на несколько десятилетий, произойдет здесь, во Вьетнаме.

Сюда же, во вьетнамский Дананг ожидается также приезд председателя Китая Си Цзиньпина.

Накануне Трамп добился возможности личной встречи с китайским лидером, по результатам американо-китайских консультаций, состоявшихся 30-31 января в Вашингтоне. Между США и Китаем продолжает «торговое перемирие», дедлайнблизок(1 марта), а расхождения по наиболее важным вопросам сохраняют силу. Особенно, наиболее проблемный момент сложился вокруг ареста «принцессы Huawei» Сабрины Вэньчжоу.

Скорее всего, наиболее проблемные вопросы будут улажены во время личной встречи Си Цзиньпина и Трампа. С одной стороны, Трамп давно подталкивает Китай к сделке. Китай со своей стороны, скорее всего, тактически подыграет Трампу. В результате, в «торговой войне» между США и Китаем будет достигнут компромисс. Отношения между США и Китаем являются ярким примером того, как на практике работает стратегия win-win. Компромисс будет достигнут наиболее кульминационный момент, аккурат в последний срок дедлайна. Символично, компромисс будет достигнут во Вьетнаме.

Роль Вьетнама в международных отношениях устойчиво растет.

На данный момент это крупнейшая и самая быстрорастущая экономика Юго-Восточной Азии. С амбициями на региональное лидерство в рамках сообщества АСЕАН.

Но амбиции Вьетнама выходят далеко за рамки регионального лидерства. Вьетнам стремится выполнять важную роль в рамках формируемого в настоящее время Индийско-Тихоокеанского региона. (Прим: становление Индийско-Тихоокеанского региона на смену формату Азиатско-Тихоокеанского региона обусловлено стремительным экономическим развитием Китая и Индии).

Символично, Госсекретарь США Майк Помпео основные тезисы американской новой стратегии Indo-Pacific озвучил именно по результатам своего прошлогоднего турне во Вьетнам и Сингапур.

В 2017 году Вьетнам впервые стал хозяином форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

В 2018 году Вьетнам организовал «азиатское отделение» ВЭФ Давоса.

Экономические позиции Вьетнама в перспективе будут укрепляться. В том числе, за счет возможностей зоны свободной торговли в рамках Транстихоокеанского партнерства, которая с наступившего 2019 года официально начала работу. Вьетнам является одним из основных бенефициаров Trans Partnership Pacific. Однако, Вьетнам преуспел не только в экономике. Но и деятельность вьетнамской дипломатии также заслуживает на рассмотрение. Например, с одной стороны, у Вьетнама хорошие политические отношения с Китаем. А с другой стороны, Вьетнам в современных международных условиях также успешно развивает стратегические отношения со США.

Еще один пример сбалансированной внешней политики Вьетнама – политика едипотношения одновременно и со США, и с Северной Кореей. Но в отличие, например, от Сингапура (у которого тоже есть подобные преимущества), между Вьетнамом и КНДР есть не только дипотношения, но и развивается экономическое сотрудничество. Например, в 2017 году товарооборот между Ханоем и Пхеньяном составил $7 миллионов. Несмотря на жесткое санкционное давление, которое в настоящее время действует в отношении Северной Кореи. И конечно же, Вьетнам – один из тех, кто больше всего заинтересован и в мирном урегулировании на Корейском полуострове, и в денуклеаризации, и в поэтапном ослаблении международных санкций в отношении КНДР.

Зачем США захотели свой второй саммит с КНДР провести именно во Вьетнаме? Прежде всего, в интересах национальной стратегии. США давно хотят связать между собой Вьетнам и КНДР, выстраивая политику сдерживания по отношению к Китаю (давняя дипломатическая «линия» Майка Помпео). С одной стороны, для развивающейся экономики Вьетнама это может стать перспективный рынок (по мере развития мирных сценариев на Корейском полуострове). «Северная Корея может повторить путь Вьетнама. Если воспользуется моментом», - напутствует Майк Помпео. С другой стороны, США давно хотят направить развитие КНДР по примеру Вьетнама.

Конечно же, в Китае прекрасно понимают все соответствующие риски. Пекин заинтересован сохранять контроль за ситуацией. Участившиеся личные встречи Си Цзиньпина и Ким Чен Ына хорошо вписываются в этот контекст. Равно как и участие Си Цзиньпина в переговорах в Дананге.

…В общем, влияние Вьетнама в международной политике растет. Особенно,роль как медиатора. Вьетнам претендует на посредничество не только в корейском вопросе, но и даже в спорах между Китаем и США.

Конечно же, при выработке украинской национальной политики со странами Азии важно учитывать не только современный расклад, но и складывающиеся тенденции.