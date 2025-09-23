Політика У Фінляндії стартували найбільші за осінь навчання військово-повітряних сил

2025-09-23 10:26

У Фінляндії стартують найбільші за осінь навчання Повітряних сил, повідомляє Yle.

За даними Повітряних сил, в маневрах, котрі триватимуть до п’ятниці, візьмуть участь близько 50 літаків та понад тисяча військовослужбовців. До навчань також залучені підрозділи зі Швеції та Данії.

Крім основних авіабаз, використовуватимуться фінські аеропорти Оулу, Вааса та Коккола-Піетарсаарі, а також база Каллакс у Швеції.

Основна зона навчань охоплює територію між Рованіемі, Каяані, Куопіо, Ювяскюля та Вааса, а також поширюється над Ботнічною затокою.

У ВПС попередили місцевих, що окрім шуму від літаків, можливі світлові ефекти, гучні звуки та перешкоди у роботі метеорадарів.

У Фінляндії стартували найбільші за осінь навчання військово-повітряних сил

