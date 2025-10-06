ВІЙНА В Україні Озвучено найреалістичніший сценарій звільненя тимчасово окупованого Криму

2025-10-06 11:33

ЗСУ продовжують знищувати вороже озброєння на території тимчасово окупованого Криму. Зокрема нещодавно було уражено радіолокаційну станцію С-400 "Тріумф".

Однак, щоб звільнити півострів від російських загарбників, Україні потрібно прорватися через повітряну та водну магістралі, щоб дістатися до Новоросійська та атакувати флот рф. Такий сценарій в ексклюзивному інтерв'ю OBOZ.UA озвучив ексспівробітник Служби безпеки України Іван Ступак.

Експерт наголосив, що удари по ворожій радіолокаційній станції не є початком контрнаступу наших бійців.

"Я думаю, ні. Сто відсотків, що ні. Я пояснюю, чому. Є велика територія окупованих південних областей, регіонів Запорізької, Херсонської області. І по ґрунту треба ще дійти до Криму. Ми ж розуміємо, що там складно. Ми ж пам'ятаємо, як тримали оборону в Кринках – це просто пекло. Це по-перше", – пояснив Ступак.

По-друге, за його словами, щоб дістатися Криму по воді, потрібно мати значну кількість кораблів, які можуть доправити багато людей та техніки.

"Згадайте висадку в Нормандії – скільки було кораблів? (йдеться про Нормандську операцію під час Другої світової війни, коли союзники використали тисячі кораблів для доставки людей і техніки. – Ред.). У нас стільки кораблів немає, і ми маємо це розуміти", – наголосив ексспівробітник СБУ.

Він вважає найреалістичнішим сценарієм те, що Україна, умовно кажучи, забезпечить собі повітряні та морські коридори поблизу окупованого Криму, щоб повз півострів можна було запускати безпілотники, які, наприклад, літали б у напрямку Новоросійська, де розташована перевалочна база КТК (Каспійський транспортний консорціум) та база флоту рф, і завдавати ударів по цих об’єктах з повітря й моря.

"Буквально кілька тижнів тому наші розвідники знищили, як вважається, останні російські літаки-амфібії. Російські воєнкори вили, казали, цими літаками ми наздоганяли українські безекіпажні катери, але тепер такої можливості немає. Плюс постійно знищуються російські гелікоптери, які мали можливість наздоганяти наші БЕКи. Тому я припускаю, це більше про пробиття таких каналів, таких магістралей для того, щоб дістати до Новоросійська", – сказав експерт.

Він також пояснив, яким може бути маршрут морської магістралі

"Уявімо собі мапу. Припустимо, що наші безекіпажні катери запускаються з Одеської області. Для того, щоб їм дістатися до порту Новоросійська, треба обійти Севастополь. Ми розуміємо, що там стоїть велика кількість різноманітних радарів, датчиків, сенсорів тощо, якими росіяни виявляють наші катери, якщо ми кажемо за Magura і Sea Baby. Щоб цього не було, росіян треба засліпити, треба позбавити їх очей, вух, щоб вони не мали можливості спостерігати за нашими катерами і знищувати їх", – пояснив колишній співробітник СБУ.

Ступак припустив: з Одеси виходять два десятки українських катерів, проходять на відстані 10-20 кілометрів від Криму, долають його південне узбережжя і рухаються далі, у бік Анапи та Новоросійська.

"Тобто головна мета – розчистити дорогу, щоб не було знищення цих БЕКів. Я думаю, таке завдання стоїть, щоб до Новоросійська дістатися. Принаймні я б так ставив завдання", – резюмував він.