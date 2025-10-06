ВІЙНА В Україні Недільний ракетно-роновий удар по Львівщині став наймасованішим за весь час повномасштабної війни

2025-10-06 13:32

У ніч на 5 жовтня росія завдала наймасованішого комбінованого удару по Львівщині з початку повномасштабної війни. Загинула родина, розповіли у прокуратурі Львівської області.

Внаслідок ворожого влучання у селі Лапаївка зруйновано житловий будинок, під завалами загинула родина з чотирьох осіб, серед них - 15-річна дівчинка. Ще одного члена сім’ї та двох мешканок сусідніх будинків з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували, трьом потерпілим допомогу надали на місці.

Також у Львові та області зафіксовано влучання по промислових і енергетичних об’єктах. На місцях працюють прокурори, слідчі, вибухотехніки та експерти, які фіксують наслідки ударів.

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України - порушення законів та звичаїв війни, що призвело до загибелі людей.