ВІЙНА В Україні Недільний ракетно-роновий удар по Львівщині став наймасованішим за весь час повномасштабної війни

2025-10-06 13:32

У ніч на 5 жовтня росія завдала наймасованішого комбінованого удару по Львівщині з початку повномасштабної війни. Загинула родина, розповіли у прокуратурі Львівської області.

Внаслідок ворожого влучання у селі Лапаївка зруйновано житловий будинок, під завалами загинула родина з чотирьох осіб, серед них - 15-річна дівчинка. Ще одного члена сім’ї та двох мешканок сусідніх будинків з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували, трьом потерпілим допомогу надали на місці.

Також у Львові та області зафіксовано влучання по промислових і енергетичних об’єктах. На місцях працюють прокурори, слідчі, вибухотехніки та експерти, які фіксують наслідки ударів.

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України - порушення законів та звичаїв війни, що призвело до загибелі людей.

subscriber subscriber

Еще по теме

США та ЄС мають діяти, щоб змусити путіна зупинитися - реакція Зеленського на удар по Львову

2025-10-06 08:23

В ЄС і НАТО відреагували на комбіновану атаку рашистів по цивільній інфраструктурі Києва

2025-09-29 08:23

ДБР викрило заступника начальника Львівського обласного ТЦК, який приховав у декларації майно на мільйони

2025-09-17 12:30

Юлія Свириденко показала будинок уряду, який вперше з початку війни був пошкоджений під час атаки

2025-09-08 08:23

Еще новости в разделе "ВІЙНА В Україні"

В ТЦК Одеси прокоментували черговий інцидент з блокуванням автівки

2025-10-06 14:39

Недільний ракетно-роновий удар по Львівщині став наймасованішим за весь час повномасштабної війни

2025-10-06 13:32

Озвучено найреалістичніший сценарій звільненя тимчасово окупованого Криму

2025-10-06 11:33

США та ЄС мають діяти, щоб змусити путіна зупинитися - реакція Зеленського на удар по Львову

2025-10-06 08:23
Все статьи раздела "ВІЙНА В Україні"

ВІЙНА В Україні

В ТЦК Одеси прокоментували черговий інцидент з блокуванням автівки 2025-10-06 14:39
Недільний ракетно-роновий удар по Львівщині став наймасованішим за весь час повномасштабної війни 2025-10-06 13:32
Озвучено найреалістичніший сценарій звільненя тимчасово окупованого Криму 2025-10-06 11:33
США та ЄС мають діяти, щоб змусити путіна зупинитися - реакція Зеленського на удар по Львову 2025-10-06 08:23