ВІЙНА В Україні У Дніпрі зросла кількість загиблих і постраждалих від ракетної атаки ворога

2025-12-01 13:32

У Дніпрі кількість жертв російської ракетної атаки зросла до чотирьох. Про це повідомив в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко в Telegram у понеділок, 1 грудня.

"У Дніпрі вже четверо загиблих. Щирі співчуття рідним. Поранених - 22. Всім лікарі надають необхідну меддопомогу", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні зранку російські війська завдали ракетного удару по Дніпру. Повідомлялося, що внаслідок ракетної атаки загинули троє людей, 15 постраждали. Попередньо, пошкоджено СТО та підприємство.

В області оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу атаки на Дніпро. 

