УАФ офіційно підтвердила дискваліфікацію півзахисника збірної України U-20 Геннадія Синчука

2025-10-09 09:31

УАФ офіційно підтвердила дискваліфікацію півзахисника збірної України U-20 Геннадія Синчука на матч 1/8 фіналу ЧС-2025 проти Іспанії.

Футболіста усунули на поєдинок з іспанцями через те, що він перебував у технічній зоні під час попереднього матчу з Парагваєм (2:1), коли також відбував дискваліфікацію.

"Гравця Геннадія Синчука визнано винним у порушенні статті 13.1 Дисциплінарного кодексу ФІФА (дотримання регламентів ФІФА та принципів чесної гри, відданості та доброчесності) відповідно до пункту III.2.c циркуляру № 7 щодо чемпіонату світу (U-20) 2025 року в Чилі. Порушення стосується матчу Україна - Парагвай, який відбувся 3 жовтня 2025 року.

Крім того, футболіст протягом 30 днів зобов'язаний сплатити штраф у розмірі 1500 швейцарських франків (близько 1600 євро). У разі невиконання цього зобов'язання у встановлений термін можуть бути застосовані додаткові санкції Дисциплінарного комітету ФІФА.