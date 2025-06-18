Спорт Буффон назвав призначення Гаттузо на посаду головного тренера збірної найкращим рішенням останніх років

2025-06-18 14:46

Федерація футболу Італії призначила Дженнаро Гаттузо на посаду головного тренера національної збірної.

Відомий італійський воротар Джанлуїджі Буффон висловив свою думку щодо призначення нового тренера.

"Ми зробили найкращий вибір. Ми робимо те, з чого завжди починали після темних часів.

Для нас головна мета - уникнути ганьби. Зараз такі часи, що важко обіграти будь-якого суперника", - цитується Буффон Ansa.

Слід зазначити, що перед Гаттузо стоїть завдання кваліфікувати збірну Італії на чемпіонат світу-2026.

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