ВІЙНА В Україні СБУ затримала зрадника, який займався коригуванням ворожих ударів по Україні

2025-10-09 10:27

Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який під виглядом водія міжнародних вантажних перевезень займався коригуванням російських ударів по Україні.

За даними розслідування, основним завданням агента був збір та передача ворогу геолокацій об’єктів оборонної та критичної інфраструктури.

Також під час закордонних відряджень зловмисник відстежував переміщення зброї і товарів військового призначення, які транспортували територією Євросоюзу в напрямку України та передавав цю інформацію ворогу.

Чоловік фіксував координати цілей прямо під час перевезення вантажів, а для конспірації зберігав відповідні дані на шести смартфонах.

"Кіберфахівці СБУ з’ясували, що цей коригувальник був одним із учасників агентурної мережі ФСБ, яку Служба безпеки викрила ще у січні цього року. Тоді були затримані троє учасників злочинного осередку, а зазначений водій на той момент перебував за кордоном", – йдеться у повідомленні.

Фігуранта затримали одразу після його прибуття в Україну. В агента виявили мобільні телефони із доказами роботи на ФСБ.

Чоловіку повідомили про підозру за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану (ч.2 ст.111 Кримінального кодексу України). Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.