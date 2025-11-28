ВІЙНА В Україні СБУ затримала агента, який коригував обстріли та дронові удари ворога по прифронтовому Нікополю

2025-11-28 13:38

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Дніпропетровщині агента ФСБ, який коригував артилерійські обстріли та дронові удари рф по прифронтовому Нікополю. Про це повідомила пресслужба СБУ.



Наведенням атак на портове місто займався завербований росіянамм місцевий 42-річний безробітний, який ховався від мобілізації.

У поле зору ФСБ він потрапив, коли шукав собі пару на сайті знайомств. Тоді на чоловіка вийшла "позаштатна співробітниця" російської спецслужби і запропонувала йому познайомитися "поближче".



Під час спілкування жінка розповіла йому, що проживає у тимчасово окупованій Каховці. Увійшовши в довіру до фігуранта через маніпуляції, вона передала його для прямого контакту з кадровим співробітником ФСБ.



Після вербування агент отримав від куратора детальні інструкції щодо шпигування за українськими військами, котрі обороняють місто. Для збору розвідданих чоловік обходив місто, оминаючи блокпости, та приховано збирав інформацію про Сили оборони.



Зібрані відомості фігурант одразу переправляв російському спецслужбісту. За наявними даними, окупанти планували невдовзі за допомогою FPV-дрона переправити агенту саморобну бомбу для підготовки теракту на Дніпропетровщині.



Контррозвідники СБУ завчасно викрили зловмисника, задокументували його злочини і затримали за місцем проживання. Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон із доказами роботи на РФ.



Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.