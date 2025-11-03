ВІЙНА В Україні Затримано 18-річного зрадника, який шпигував за військовоми ешелонами у Полтавській та Кіровоградській областях

2025-11-03 14:39

Контррозвідники затримали ще одного інформатора росіян, який шпигував за військовоми ешелонами у Полтавській та Кіровоградській областях. Про це повідомила СБУ в понеілок, 3 листопада.

Вказано, що завдання ворога виконував 18-річний житель Кременчуцького району, який потрапив до уваги окупантів у Телеграм-каналах з пошуку "легких заробітків". Він встановив на одному з перегонів Укрзалізниці приховану мінікамеру з додатковим акумулятором та віддаленим доступом для російських спецслужбістів.

"У такий спосіб окупанти могли в режимі онлайн відстежувати напрямки руху вантажних поїздів ЗСУ та прорахувати орієнтовну кількість бронетехніки, що транспортують у бік фронту", – йдеться у повідомленні.

Крім того, юнак намагався виявити розташування засобів ППО у центральних регіонах. За вказівкою ворога він мав відправити кураторові фотозвіт з геолокаціями.

Співробітники СБУ задокументували його злочини і затримали за місцем проживання. Перед цим завчасно було демонтувано шпигунське обладнання та провено заходи для убезпечення локацій ЗСУ.

У зловмисника вилучено телефон із доказами роботи на ворога. Йому повідомили йому про підозру за статтею про несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану (ч.2 ст.114-2 Кримінального кодексу України). Юнаку загрожує до 8 років тюрми.