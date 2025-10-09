Політика У ЄС розпочалася активна підготовка до створення Спецтрибуналу, який розглядатиме злочини рашистів

2025-10-09 11:34

У Європі розпочалася активна підготовка до створення Спеціального трибуналу, який розглядатиме злочин агресії росії проти України. Про це розповів генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе в інтерв'ю ЗМІ.

Він нагадав, що 25 червня у Страсбурзі президент Володимир Зеленський підписав двосторонню угоду між Україною та Радою Європи щодо заснування Трибуналу. Він назвав цей крок важливим не лише для України, а й для всього європейського континенту. Після підписання угоди розпочалася масштабна підготовча робота.

За словами Берсе, вже готова команда, яка займатиметься створенням необхідної правової бази, інфраструктури та відбором персоналу. Також планується фінансування першого етапу проєкту. Втім, запуск процесу залежить від підтримки держав-членів Ради Європи.

"Ми готові почати хоч зараз, але для цього потрібна участь і фінансова підтримка країн, які мають ратифікувати угоду та долучитися до ініціативи", - наголосив Берсе.

Він додав, що поки складно прогнозувати, коли саме Трибунал почне роботу.

"Це не повністю у наших руках", - наголосив він.