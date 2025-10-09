ВІЙНА В Україні Експосадовця Київради судитимуть за сприяння ухилянню від мобілізації - загрожує до десяти років

2025-10-09 13:35

Екссекретаря Київради судитимуть у справі про виплату зарплати мобілізованому колезі й сприянні ухилянню від військової служби. Про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури у четвер, 9 жовтня.

До суду вже скерували обвинувальний акт щодо колишнього заступника Київського міського голови – секретаря Київської міської ради, депутата Київської міської ради IX скликання.



Його підозрюють у службовій недбалості, тобто неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки за ч. 2 ст. 367 ККУ та у пособництві в ухиленні військовослужбовця від несення військової служби, вчинене в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України.



Як зазначається, посадовець у 2022-2023 роках, всупереч ст. 119 К3пП, безпідставно нарахував та виплатив співробітнику апарату Київської міської ради, який проходив військову службу, заробітну плату на суму майже 700 тис. гривень. Водночас цей працівник, вступивши до лав ЗСУ, отримував грошове забезпечення як військовослужбовець.



Крім цього, підозрюваний направив лист до Київської міської військово-цивільної адміністрації із клопотанням відрядити мобілізованого працівника для роботи у Київській міській раді.



Відтак, мобілізований фактично ухилився від проходження військової служби, до військової частини не прибув, жодних завдань з оборони України не виконував.



Зауважується, що санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.



Відомство не вказує прізвище посадовця, втім, ймовірно мова про Володимира Бондаренка, припускають ЗМІ.