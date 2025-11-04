ВІЙНА В Україні Мешканця Чернігівщини, який отримав кілька повісток та відмовився від мобілізації, засудили на три роки

2025-11-04 09:25

Суд приговорив до трьох років позбавлення волі чоловіка, який отримав кілька повісток, проте відмовився від мобілізації. Про це йдеться у вироку Куликівського районного суду Чернігівської області.



У 2022 році громадянина визнали придатним до мобілізації. У квітні 2024 року йому дали повістку, проте чоловік відмовився її отримувати та ухилився від мобілізації.

На суді мешканець Чернігівщини провину заперечував. Він заявив, що "коли 2022 року почалася війна, він добровільно пішов захищати свій район, неофіційно приєднався до батальйону, який стояв біля села, взяв зброю до рук, займався волонтерством, допомагав людям. Коли прийшла перша повістка в липні 2022 року, у нього навіть думки такої не було, щоб не піти до ТЦК. Він у кінці липня 2022-го пройшов ВЛК і став на облік. Потім десь через пів року зателефонували з ТЦК і сказали з`явитися до них для проходження служби. Він взяв документи, що у нього хвора мати, і висновок лікарів, що їй потрібна стороння допомога, поїхав до ТЦК і написав там заяву на відстрочку".



Чоловік наполягав, що він не може служити, оскільки доглядає за хворою мамою, яка 2024 року отримала другу групу інвалідності.



Староста села на суді розповів, що підсудний ігнорував повістки, які йому вручали. Також він пригадав, що люди розповідали, що підсудний "був волонтером 2022 року, ходив у військовій формі, вони йому робили зауваження. Навіть після того, коли військові, які стояли у них у селі, поїхали, однаково ходив у військовій формі".



Під час судового засідання було встановлено, що мати чоловіка отримала другу групу інвалідності вже після того, як він ухилився від мобілізації. Також відомо, що житель Чернігівщини офіційно працює в Ніжині, водночас його мати мешкає в селі.