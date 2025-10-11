Політика 70% громадян США підтримують військову допомогу Україні та посилення санкційного тиску на рашистів

2025-10-11 16:45

У США майже 70% громадян підтримують військову допомогу США Україні та посилення санкційного тиску на рашистів. Про це свідчать результати опитування Harvard CAPS / Harris poll, збір даних для якого проводили у перші дні жовтня серед понад 2400 зареєстрованих виборців.

Серед респондентів на запитання про те, чи мала б адміністрація Трампа далі надавати Україні зброю та накласти додаткові санкції на росію, якщо кремль ухилятиметься від переговорів, ствердно відповіли 68%, тоді як 32% підтримали думку, що цього не варто робити, щоб не сваритися з рф.

Серед республіканців підтримка надання зброї та санкцій навіть вища на один процентний пункт, ніж серед демократів. 79% підтримали думку, що Європа має припинити купувати російські енергоресурси і натомість купувати їх у США. Серед республіканців підтримка такої думки на десять процентних пунктів вища.

Додаткові економічні санкції США проти росії їх підтримали 77%, при цьому серед виборців-республіканців підтримка на 15 процентних пунктів вища. 57% схвалюють ідею підвищених тарифів чи іншого покарання для третіх країн, які продовжують купувати російські нафту й газ.

subscriber subscriber

Еще по теме

Після чергових ударів ворога зафіксовані знеструмленя споживачів у Чернігівській і Дніпропетровській областях

2025-10-08 16:47

Озвучено найреалістичніший сценарій звільненя тимчасово окупованого Криму

2025-10-06 11:33

Тайвань відмовився переносити значну частину прибуткового виробництва чипів до США

2025-10-03 14:39

Україна офіційно підтримала план Дональда Трампа щодо припинення війни в Секторі Газа

2025-10-03 10:27

Еще новости в разделе "Політика"

70% громадян США підтримують військову допомогу Україні та посилення санкційного тиску на рашистів

2025-10-11 16:45

Угорські шпигуни багато років намагалася вербувати співробітників інституцій ЄС у Брюсселі

2025-10-11 12:30

У ЄС розпочалася активна підготовка до створення Спецтрибуналу, який розглядатиме злочини рашистів

2025-10-09 11:34

Міністр оборони Німеччини заявив, що Бундесвер не стане збивати безпілотники в будь-якій точці країни

2025-10-08 10:29
Все статьи раздела "Політика"

Політика

70% громадян США підтримують військову допомогу Україні та посилення санкційного тиску на рашистів 2025-10-11 16:45
Угорські шпигуни багато років намагалася вербувати співробітників інституцій ЄС у Брюсселі 2025-10-11 12:30
У ЄС розпочалася активна підготовка до створення Спецтрибуналу, який розглядатиме злочини рашистів 2025-10-09 11:34
Міністр оборони Німеччини заявив, що Бундесвер не стане збивати безпілотники в будь-якій точці країни 2025-10-08 10:29