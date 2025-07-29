Український захисник Арсеналу Олександр Зінченко нарешті визначився з продовженням кар'єри

Захисник Арсеналу Олександр Зінченко визначився з продовженням кар'єри.
За інформацією Football Transfers, українець вирішив залишитися в Лондоні.
Головний тренер клубу Мікель Артета зіграв ключову роль у рішенні захисника. Іспанець зміг переконати Зінченка залишитися в команді.
Нагадаємо, що цього літа українець зацікавив низку клубів, останнім з яких вважався Фенербахче.
При цьому, зазначимо, що контракт українця з Арсеналом закінчується наступного літа, а отже клуб може втратити захисника безкоштовно. Вже взимку Олександр зможе розпочати переговори з іншими клубами.