Спорт Український захисник Арсеналу Олександр Зінченко нарешті визначився з продовженням кар'єри

2025-07-29 10:26

Захисник Арсеналу Олександр Зінченко визначився з продовженням кар'єри.

За інформацією Football Transfers, українець вирішив залишитися в Лондоні.

Головний тренер клубу Мікель Артета зіграв ключову роль у рішенні захисника. Іспанець зміг переконати Зінченка залишитися в команді.

Нагадаємо, що цього літа українець зацікавив низку клубів, останнім з яких вважався Фенербахче.

При цьому, зазначимо, що контракт українця з Арсеналом закінчується наступного літа, а отже клуб може втратити захисника безкоштовно. Вже взимку Олександр зможе розпочати переговори з іншими клубами.