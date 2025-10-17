Економіка Курс гривні на готівковому ринку зміцнився відносно долара, але трохи просів відносно євро

2025-10-17 08:28

Курс гривні зміцнився відносно долара, але трохи подешевшав відносно євро в обмінних пунктах. Про це свідчать дані моніторингу готівкового ринку.

Середній курс продажу долара знизився на 10 копійок до 41,95 гривень, курс євро піднявся на 5 копійок до 48,90 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,45 гривень, а євро – по 47,90 гривень.

На міжбанку американська валюта втратила у ціні 10 копійок і зараз перебуває на рівні 41,64-41,67 грн/долар купівля-продаж.

Днем раніше Нацбанк підвищив курс долара до гривні шостий день поспіль до рівня 41,7607 гривень за 1 долар (+0,0093 грн). Офіційний курс євро становить 48,5301 гривень за 1 євро (+0,2947 грн).

