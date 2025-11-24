Економіка Курс гривні продовжив зниження відносно долара і євро в обмінних пунктах

2025-11-24 13:32

Курс гривні продовжив зниження відносно долара і євро в обмінних пунктах на початку нового робочого тижня. Про це свідчать дані моніторингу готівкового ринку.

Середній курс продажу долара підвищився на 3 копійки і тепер становить 42,51 гривні. Курс євро збільшився на 1 копійку – до 49,14 гривні.

Сьогодні в обмінниках долар у середньому купують по 41,95 гривні, а євро – по 48,52 гривні.

На міжбанку американська валюта піднялась на 10 копійок і перебуває на рівні 42,33-42,36 грн/долар купівля-продаж.

У п'ятницю Нацбанк підвищив офіційний курс долара на 11 копійок – 42,2672 гривні. Офіційний курс євро зріс на 19 копійок – 48,7045 гривні.

 

