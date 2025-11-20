Економіка Курс гривні знову знизився відносно долара і євро в обмінних пунктах

2025-11-20 10:31

Курс гривні трохи знизився відносно долара і євро в обмінних пунктах. Про це свідчать дані моніторингу готівкового ринку.

Cередній курс продажу долара підвищився на 1 копійку і становить 42,31 гривні, курс євро також підвищився на 1 копійку – до 49,20 гривні.

В обмінниках долар купують у середньому по 41,78 гривні (+0,01), а євро – по 48,57 гривні (-0,01).

На міжбанку американська валюта піднялась на 1 копійку і перебуває на рівні 42,09-42,12 грн/долар купівля-продаж.

Днем раніше Нацбанк підвищив курс долара на середу на 3 копійки – до 42,0924 гривень. Офіційний курс євро теж зріс на 1 копійку – 48,7914 гривні.

subscriber subscriber

Еще по теме

Долар та євро в Україні знов почали швидко зростати - курс валют

2025-11-14 10:27

Курс гривні трохи зміцнився відносно долара, але впав щодо євро

2025-11-12 14:45

Курс гривні знову стрімко знижується відносно долара та євро

2025-11-07 12:29

Курс гривні після тривалого зниження трохи зміцнився відносно долара та євро

2025-10-30 10:27

Еще новости в разделе "Економіка"

Курс гривні знову знизився відносно долара і євро в обмінних пунктах

2025-11-20 10:31

Китай одразу на на дві третини скоротив закупівлі російської нафти через ризик потрапити під санкції

2025-11-19 13:36

Індія уклала першу довгострокову угоду на сільйонів тонн скрапленого природного газу з США

2025-11-19 11:32

Цього року українські заводи виробили на 100 тисяч тонн цукру менше, ніж минулоріч

2025-11-14 11:32
Все статьи раздела "Економіка"

Економіка

Курс гривні знову знизився відносно долара і євро в обмінних пунктах 2025-11-20 10:31
Китай одразу на на дві третини скоротив закупівлі російської нафти через ризик потрапити під санкції 2025-11-19 13:36
Індія уклала першу довгострокову угоду на сільйонів тонн скрапленого природного газу з США 2025-11-19 11:32
Цього року українські заводи виробили на 100 тисяч тонн цукру менше, ніж минулоріч 2025-11-14 11:32