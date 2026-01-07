ВІЙНА В Україні Запоріжжя: оновлені графіки погодинних відключень світла на 7  січня

2026-01-07 11:35

Сьогодні задіяно одразу три черги, тож в місті і області електроенергію будуть вимикати мінімум два-три рази. 

 1.1: 05:30 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;
1.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;
2.1: 00:00 – 00:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30;
2.2: 00:00 - 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 20:30;
3.1: 12:00 – 17:00, 21:00 – 23:30;
3.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;
4.1: 00:00 - 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30;
4.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30;
5.1: 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;
5.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00;
6.1: 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30;
6.2: 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30.

 

