Спорт Форвард Кіліан Мбаппе вимагає від керівництва Реалу продати вінгера Вінісіуса Жуніора

2025-11-13 09:27

Форвард мадридського Реала Кіліан Мбаппе незадоволений як грою, так і поведінкою Вінісіуса Жуніора, повідомляє El Nacional.

За інформацією джерела, Мбаппе вже звертався до керівництва "королівського" клубу з проханням продати бразильського вінгера.

Також француз пропонує замінити Вінісіуса на центрфорварда. Раніше згадувалося, що перехід Голанда в Реал залежить від майбутнього Вінісіуса Жуніора.

Однією з основних причин, через яку гравці не змогли знайти спільну мову вже другий сезон поспіль, є позиція, адже обом зручніше грати на лівому фланзі.

Крім того, відомо, що колишній гравець ПСЖ бажає зайняти ігровий номер Вінісіуса, вважаючи, що він більш гідний 7 номера в клубі.