Спорт Форвард Кіліан Мбаппе вимагає від керівництва Реалу продати вінгера Вінісіуса Жуніора

2025-11-13 09:27

Форвард мадридського Реала Кіліан Мбаппе незадоволений як грою, так і поведінкою Вінісіуса Жуніора, повідомляє El Nacional.

За інформацією джерела, Мбаппе вже звертався до керівництва "королівського" клубу з проханням продати бразильського вінгера.

Також француз пропонує замінити Вінісіуса на центрфорварда. Раніше згадувалося, що перехід Голанда в Реал залежить від майбутнього Вінісіуса Жуніора.

Однією з основних причин, через яку гравці не змогли знайти спільну мову вже другий сезон поспіль, є позиція, адже обом зручніше грати на лівому фланзі.

Крім того, відомо, що колишній гравець ПСЖ бажає зайняти ігровий номер Вінісіуса, вважаючи, що він більш гідний 7 номера в клубі.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

19-річним форвардом мадридського Реала Ендріком дуже зацікавився Марсель

2025-10-17 13:30

Український воротар Реала Андрій Лунін може продовжити кар'єру в міланському Інтері

2025-10-15 09:35

Зірковий форвард Кіліан Мбаппе продовжив свою результативну серію гольових матчів

2025-10-02 09:31

Мадридський Реал розглядає можливість продажу постійно травмованого захисника Давида Алаби

2025-07-18 10:27

Еще новости в разделе "Спорт"

Форвард Кіліан Мбаппе вимагає від керівництва Реалу продати вінгера Вінісіуса Жуніора

2025-11-13 09:27

Вінгер Ліверпуля Федеріко К'єза відмовився брати участь у матчах національної збірної Італії

2025-11-12 10:31

Арсенал підвищить зарплатню та продовжить угоду з нападником Букайо Сака до 2030 року

2025-11-11 09:25

Зірковий форвард Хуліан Альварес покине Атлетіко, якщо клуб не здобуде трофей Ліги чемпіонів

2025-11-10 14:39
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Форвард Кіліан Мбаппе вимагає від керівництва Реалу продати вінгера Вінісіуса Жуніора 2025-11-13 09:27
Вінгер Ліверпуля Федеріко К'єза відмовився брати участь у матчах національної збірної Італії 2025-11-12 10:31
Арсенал підвищить зарплатню та продовжить угоду з нападником Букайо Сака до 2030 року 2025-11-11 09:25
Зірковий форвард Хуліан Альварес покине Атлетіко, якщо клуб не здобуде трофей Ліги чемпіонів 2025-11-10 14:39