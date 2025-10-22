Економіка В обмінних пунктах подешевшали долар та євро - КУРС ВАЛЮТ

2025-10-22 13:34

Курс гривні зріс відносно долара і євро в обмінних пунктах. Про це свідчать дані моніторингу готівкового ринку.

Середній курс продажу долара знизився на 5 копійок до 41,90 гривень, курс євро впав на 10 копійок до 49,00 гривень.

В обмінниках купують долар у середньому по 41,40 гривень, а євро – по 48,00 гривень.

На міжбанку американська валют знизилась на 3 копійки і перебуває на рівні 41,69-41,71 грн/долар купівля-продаж.

Днем раніше Нацбанк підвищив курс долара до гривні на вівторок другий день поспіль до рівня 41,7565 гривень за 1 долар (+0,0257 грн). Офіційний курс євро становить 48,663 гривень за 1 євро (-0,0994 грн).