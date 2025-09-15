Спорт Олександр Шовковський відреагував на протести фанатів проти скандального новачка Динамо

2025-09-15 11:33

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський висловився про акцію, яку фанати влаштували проти скандального новачка нападника Владислава Блэнуцэ під час матчу п’ятого туру УПЛ з Оболонню.

У поєдинку, в якому румунський "любитель російських пропагандистів" дебютував за "біло-синіх", ультрас закидали лаву запасних київської команди ватою, а також вивісили банер "Блэнуцэ - чорт".

Після гри цю ситуацію прокоментував тренер Динамо.

"Блэнуцэ - наш гравець, це наша бойова одиниця, він один із нас, ми разом з ним.

Що я можу сказати вболівальникам? У них є своє бачення, ми з цим не погоджуємося. Треба дивитися, що було сказано, як було сказано, про що було сказано. Іноді, не вдаючись у деталі сказаного, роблять висновки.

Він уже сам за себе все сказав, а ми хочемо сказати, що він один із нас, він з нами", - сказав Шовковський в ефірі УПЛ ТБ.