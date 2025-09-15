Спорт Олександр Шовковський відреагував на протести фанатів проти скандального новачка Динамо

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський висловився про акцію, яку фанати влаштували проти скандального новачка нападника Владислава Блэнуцэ під час матчу п’ятого туру УПЛ з Оболонню.

У поєдинку, в якому румунський "любитель російських пропагандистів" дебютував за "біло-синіх", ультрас закидали лаву запасних київської команди ватою, а також вивісили банер "Блэнуцэ - чорт".

Після гри цю ситуацію прокоментував тренер Динамо.

"Блэнуцэ - наш гравець, це наша бойова одиниця, він один із нас, ми разом з ним.

Що я можу сказати вболівальникам? У них є своє бачення, ми з цим не погоджуємося. Треба дивитися, що було сказано, як було сказано, про що було сказано. Іноді, не вдаючись у деталі сказаного, роблять висновки.

Він уже сам за себе все сказав, а ми хочемо сказати, що він один із нас, він з нами", - сказав Шовковський в ефірі УПЛ ТБ.

