Спорт Андрій Ярмоленко зрівнявся з Мілевським за кількістю забитих Шахтарю голів

2025-10-30 12:30

Футболіст Динамо Київ Андрій Ярмоленко у принциповому поєдинку проти "гірняків" вийшов на позиції центрального нападника в поєдинку проти донецького Шахтаря.

Зазначається, що у другому таймі матчу 36-річний гравець забив гол, який став для нього вже восьмим у кар’єрі в рамках зустрічей Динамо - Шахтар.

Таким чином, він зрівнявся з колишнім нападником Динамо Артемом Мілевським, у якого теж 8 голів у "Класичному" дербі.

Крім того, по сім голів у поєдинках Динамо проти Шахтаря забивали бразильці Діого Рінкон (Динамо) та Алекс Тейшейра (Шахтар), по шість - Олег Гусєв, Андрій Шевченко (обидва - Динамо), Жадсон, Едуардо (обидва - Шахтар) і Жуніор Мораєс, який відзначався за обидві команди.

Нагадаємо, напередодні Динамо на характері обіграло Шахтар 2:1 і вийшло у чвертьфінал Кубка України.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Полісся Руслана Ротаня зацікавив півзахисник Динамо, який протягом сезону жодного разу не виходив на поле

2025-10-23 09:31

Рекордна серія: Динамо Київ не програло вже 39 матчів УПЛ поспіль

2025-09-29 09:35

Хавбек Шахтаря та збірної України Артем Бондаренко може перейти в Трабзонспор

2025-09-17 09:35

Олександр Шовковський відреагував на протести фанатів проти скандального новачка Динамо

2025-09-15 11:33

Еще новости в разделе "Спорт"

Андрій Ярмоленко зрівнявся з Мілевським за кількістю забитих Шахтарю голів

2025-10-30 12:30

Колишній промоутер Усика прогнозує тріумфальне повернення Паркера на ринг

2025-10-29 12:30

Йожеф Сабо заявив, що Олександр Шовковський занадто м’який для тренування київського Динамо

2025-10-29 09:35

Фабіо Вордлі отримав право на зустріч Олександром Усиком - бій чемпіонів вже призначено

2025-10-28 09:25
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Андрій Ярмоленко зрівнявся з Мілевським за кількістю забитих Шахтарю голів 2025-10-30 12:30
Колишній промоутер Усика прогнозує тріумфальне повернення Паркера на ринг 2025-10-29 12:30
Йожеф Сабо заявив, що Олександр Шовковський занадто м’який для тренування київського Динамо 2025-10-29 09:35
Фабіо Вордлі отримав право на зустріч Олександром Усиком - бій чемпіонів вже призначено 2025-10-28 09:25