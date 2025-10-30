Андрій Ярмоленко зрівнявся з Мілевським за кількістю забитих Шахтарю голів

Футболіст Динамо Київ Андрій Ярмоленко у принциповому поєдинку проти "гірняків" вийшов на позиції центрального нападника в поєдинку проти донецького Шахтаря.
Зазначається, що у другому таймі матчу 36-річний гравець забив гол, який став для нього вже восьмим у кар’єрі в рамках зустрічей Динамо - Шахтар.
Таким чином, він зрівнявся з колишнім нападником Динамо Артемом Мілевським, у якого теж 8 голів у "Класичному" дербі.
Крім того, по сім голів у поєдинках Динамо проти Шахтаря забивали бразильці Діого Рінкон (Динамо) та Алекс Тейшейра (Шахтар), по шість - Олег Гусєв, Андрій Шевченко (обидва - Динамо), Жадсон, Едуардо (обидва - Шахтар) і Жуніор Мораєс, який відзначався за обидві команди.
Нагадаємо, напередодні Динамо на характері обіграло Шахтар 2:1 і вийшло у чвертьфінал Кубка України.