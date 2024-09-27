Спорт Экс-тренер Динамо назвал ключевые факторы провала "бело-синих" в стартовом матче Лиги Европы

2024-09-27 10:27

Экс-тренер Динамо Йожеф Сабо не стал особо подбирать слова, описывая игру Николая Шапаренко в матче с Лацио. По мнению бывшего тренера Динамо и сборной, самая слабая игра полузащиты стала одним из ключевых факторов провала "бело-синих" в стартовом матче Лиги Европы.

Кроме того, специалист обвинил журналистов и болельщиков в плохой игре Шапаренко, ведь они, якобы сделали из футболиста звезду, которой он пока не является.

"Давно известна футбольная истина: покажите мне вашу среднюю линию и я скажу, какая у вас команда. А что у Динамо? Нет у нас нормальных полузащитников. Нет!

Шапаренко бегает, из него уже слепили непонятно кого… Простите меня, но ведь это и вы, журналисты, сделали из него звезду! К небесам их возвеличили. А что мы видим? Ну, обрисованы обе руки. Пусть еще татуировку себе на шее или лбу сделает! Понаписали, что за него там миллионы дадут. Ни хрена за него не дадут! За что?" - цитирует Сабо Sport-express.ua.