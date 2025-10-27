ВІЙНА В Україні Генштаб ЗСУ підтвкердив, що ситуація на Покровського напрямку залишається складною

2025-10-27 08:23

Ситуація в районі Покровсько-Мирноградської агломерації та на Очеретинському відрізку Покровського напрямку залишається складною. Українська армія веде оборонні, а також пошуково-ударні та штурмові дії, завдаючи загарбникам значних втрат. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

"За останні 10 діб українські війська… відновили контроль ще над двома населеними пунктами – Кучерів Яр та Сухецьке… Із 21 серпня 2025 року на цій ділянці ситуація стабілізована, відновлено контроль над дев’ятьма населеними пунктами, ще дев’ять – зачищено від диверсійних груп противника… Українські воїни звільнили 185,6 км², зачистили 243,8 км² території Покровського району Донецької області", – йдеться у повідомленні.

Вказано, що лише за останні десять днів тут знищено 1756 військовослужбовців та 75 одиниць техніки ворога. Трохи більш ніж за два місяці загальні втрати противника на Очеретинському (Добропільському) напрямку становлять: особового складу – понад 15700 військовослужбовців, ОВТ – 1364 одиниці (з них танків – 36, бронемашин – 121, артилерійських систем – 162, РСЗВ – 5, автотехніки – 447, мотоциклів і квадроциклів – 592, спеціальної техніки – 1). Також знищено 4689 різних БпЛА.

Що стосується ситуації на підступах до Покровська та безпосередньо в його межах, то росіяни накопичили в місті до 200 військовослужбовцівпротивник, за рахунок використання міжпозиційного простору та просочування малих піхотних груп.

"Воїни наших підрозділів, які виконують бойові завдання на цих ділянках, щоденно здійснюють комплексні заходи з метою стабілізації обстановки… У населеному пункті тривають стрілецькі бої, активно працюють підрозділи БпЛА. Спроби ворога просунутися вглиб та закріпитися в міській забудові припиняються шляхом проведення контрдиверсійних заходів", – запевнили в Генштабі.