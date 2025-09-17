Спорт Головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні розповів, що саме хоче бачити у грі Артема Довбика

2025-09-17 14:46

Головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні розповів, що хоче бачити у виступах Артема Довбика, українського форварда італійського гранда.

"Я очікую дуже багато від усіх, від усіх гравців, що залишилися тут. І від Пеллегріні, і від Довбика, але також і від усіх футболістів у кількості 21 людини, які є у складі. Найважливіше - це Рома і сезон, який належить провести.

Якщо вже й говорити, то не варто говорити лише про особистісне зростання, - кожен має продемонструвати максимум. З Довбиком, як і з усіма іншими, я поговорив. Запитав, які у нього якості найкращі. Він відповів, що це гра у штрафному, витривалість і гра в глибині атаки. Чудово, з цього й почнемо.

Я маю побачити все це у виконанні на найвищому рівні. Переконаний, що він гратиме добре. Щодо самовіддачі, то я ніколи не сумнівався ні в жодному з гравців. Ми маємо проводити хороші матчі, демонструвати стійкість духу і психологічний настрій - не лише для себе, а й для Роми, заради досягнення результатів маємо тиснути на суперників. Зараз це найголовніше, усе інше - лише домисли. Справжнє значення має лише те, що відбувається на полі", - на офіційному сайті Роми розмістили слова Гасперіні.