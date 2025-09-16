ВІЙНА В Україні СБУ викрила проникнення мобілізованого ворожого шпигуна до підрозділу безпілотних систем ЗСУ

2025-09-16 11:30

Служба безпеки України викрила агентурне проникнення ФСБ до підрозділу безпілотних систем ЗСУ. Агент у лавах ЗСУ попереджав росіян про дронові атаки Сил оборони. Про це СБУ повідомила на своєму Telegram-каналі.

"Затримано мобілізованого військовослужбовця, який, проходячи службу в роті ударних БпЛА на східному фронті, шпигував для ворога... Агент заздалегідь "зливав" рашистам інформацію про підготовку дронових операцій ЗСУ на передовій. Ідеться про час, напрямки вильотів та орієнтовні "цілі" українських безпілотників.

Також фігурант передавав окупантам інформацію про пункти постійної дислокації та бойові позиції бригади, в якій проходив службу", - мовиться в повідомленні.

Ворог використовував ці розвіддані для превентивних ударів по українських дронарях за допомогою далекобійної артилерії та авіабомб.

В момент ворожих атак агент діставав від ФСБ попереджувальну інформацію, щоб "вийти" з зони потенційного ураження. СБУ затримала агента, коли той готувався до передачі ворогу нової "порції" розвідданих.

Російським "кротом" виявився 26-річний житель Кропивницького, який після мобілізації до підрозділу безпілотних систем почав шукати "виходи" на російських спецслужбістів у Телеграмі. Згодом його завербувала ФСБ і запропонувала співпрацю в обмін на гроші.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру в Державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України).

Зловмисник нині перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.