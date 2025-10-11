Політика Угорські шпигуни багато років намагалася вербувати співробітників інституцій ЄС у Брюсселі

2025-10-11 12:30

Угорщина роками мала своїх шпигунів у Брюсселі та намагалася вербувати співробітників інституцій ЄС. Про це свідчить спільне розслідування німецького журналу Spiegel, бельгійської газети De Tijd та угорського новинного порталу Direkt36.

Журналісти заявили, що знайшли докази - угорські агенти в Брюсселі намагалися завербувати співробітника Єврокомісії.

Неназваний співрозмовник, який на той час працював у ЄК, розповів про товариського добродія на ім’я "В", який на певному етапі після знайомства спробував завербувати його для роботи на угорську зовнішню розвідку. "В" перебував у Брюсселі в 2015-2017 роках, як "дипломат".

Джерело зазначило, що "В" цікавився внутрішніми справами у Єврокомісії та різноманітними чутками, та озвучував ідеї, як залучити більше угорців на важливі посади у ЄС. Він спробував завербувати цього співробітника ЄК і пропонував йому гроші, але той відмовився.

Журналісти знайшли документ представництва Угорщини у ЄС, з якого випливає, що "В" тоді числився співробітником департаменту політики згуртованості і працював під керівництвом тодішнього посла у ЄС, а тепер незмінного єврокомісара від Угорщини Олівера Варгеї.

Проте "В" надто очевидно "засвітився" у 2017 році через "надмірний тиск" з боку Будапешта, що хотів швидше побачити якісь результати його роботи.

Журналісти поцікавились, де він перебуває тепер, та з’ясували, що торік той публікував статтю у журналі угорської військової розвідки про сучасні проблеми спецслужб.

З публікації випливає, що він має звання підполковника та працює у Національному інформаційному центрі – агентстві, що консолідує інформацію всіх угорських розвідувальних структур.

Варгеї відмовився від коментарів, а його речниця повідомила про "відсутність доказів", що той порушив будь-які зобов’язання. "В" теж проігнорував спроби журналістів взяти у нього коментар.

Spiegel стверджують, що знайшли імена ще двох можливих угорських шпигунів, які у той період теж привернули увагу до себе.

