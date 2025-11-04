Життя Сьогодні в Україні на чотири години збільшили тривалість відключення світла для населення

2025-11-04 16:46

В Україні збільшили на чотири денні години тривалість обмеження енергоспоживання для населення та промисловості в окремих регіонах. Про це повідомило Укренерго.

"Через складну ситуацією в енергосистемі період застосування заходів обмеження, що діяли в окремих регіонах, сьогодні буде збільшений. Час та обсяг застосування обмежень будуть такими: графіки погодинних відключень з 8:00 до 22:00 обсягом від 0,5 до 1,5 черги, графіки обмеження потужності – 8:00-22:00 – для промислових споживачів", – йдеться у повідомленні.

У компанії нагадали, що причина застосування обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему.

Водночас компанія зазначає, що ситуація в енергосистемі може змінитись і радить стежити за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго).

Нагадаємо, раніше на вівторок обмеження для деяких регіонів анонсувалися з 8:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00 обсягом від 0,5 до 1,5 черги.