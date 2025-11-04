Життя Сьогодні в Україні на чотири години збільшили тривалість відключення світла для населення

2025-11-04 16:46

В Україні збільшили на чотири денні години тривалість обмеження енергоспоживання для населення та промисловості в окремих регіонах. Про це повідомило Укренерго.

"Через складну ситуацією в енергосистемі період застосування заходів обмеження, що діяли в окремих регіонах, сьогодні буде збільшений. Час та обсяг застосування обмежень будуть такими: графіки погодинних відключень з 8:00 до 22:00 обсягом від 0,5 до 1,5 черги, графіки обмеження потужності – 8:00-22:00 – для промислових споживачів", – йдеться у повідомленні.

У компанії нагадали, що причина застосування обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему.

Водночас компанія зазначає, що ситуація в енергосистемі може змінитись і радить стежити за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго).

Нагадаємо, раніше на вівторок обмеження для деяких регіонів анонсувалися з 8:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00 обсягом від 0,5 до 1,5 черги.

subscriber subscriber

Еще по теме

В Україні на сьогодні скасовано усі графіки погодинних відключень електроенергії

2025-11-03 12:35

Сьогодні в усіх областях України скасовано погодинні відключення електроенергії

2025-10-30 16:46

Освітній омбудсмен зробила заяву щодо навчання школярів без світла та опалення

2025-10-21 10:30

Розкрито реальні причини запровадження графіків відключень електроенергії в Україні

2025-10-20 16:44

Еще новости в разделе "Життя"

Сьогодні в Україні на чотири години збільшили тривалість відключення світла для населення

2025-11-04 16:46

В Україні на сьогодні скасовано усі графіки погодинних відключень електроенергії

2025-11-03 12:35

Озвучено основні варіанти для українців після завершення дії захисту ЄС 4 березня 2027 року

2025-11-01 14:36

Легендарна американська група Bon Jovi оголосила про повернення на сцену

2025-11-01 12:30
Все статьи раздела "Життя"

Життя

Сьогодні в Україні на чотири години збільшили тривалість відключення світла для населення 2025-11-04 16:46
В Україні на сьогодні скасовано усі графіки погодинних відключень електроенергії 2025-11-03 12:35
Озвучено основні варіанти для українців після завершення дії захисту ЄС 4 березня 2027 року 2025-11-01 14:36
Легендарна американська група Bon Jovi оголосила про повернення на сцену 2025-11-01 12:30