ВІЙНА В Україні Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла у місті та області на 28 лютого

2026-02-28 11:28

Наразі ситуація в енергетиці регіону залишається дуже складною, задіяно мінімум три черги погодинних відключень.

В місті і області електроенергію будуть вимикати мінімум два-три рази.

Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему.

Попереджаємо, що протягом доби графік може змінюватися!

1.1: 00:00 – 00:30, 06:00 – 11:00, 15:00 - 20:00
1.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
2.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
2.2: 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
3.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
3.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
4.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
4.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
5.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
5.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
6.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
6.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

